„Wir wollten keine Aufmerksamkeit“ „Riverdale“-Schauspielerin Lili Reinhart drehte heimlich für diesen Film in Bonn

Kinderpornografie, verstümmelte Menschen und gequälte Tiere flackern über die Bildschirme von sogenannten „Content Moderators“, auf Deutsch: Inhaltsmoderatoren. Ihr Job ist es, soziale Netzwerke wie Facebook, Instagram und Youtube zu säubern. Sie löschen täglich pornografische und kriminelle Videos sowie Fotos. Oft dauert es nur einen kurzen Klick, um ein weiteres brutales Video zu entfernen, doch das Gesehene bleibt lange in den Köpfen der Moderatoren. So auch in dem neuen Thriller „American Sweatshop“, auf Deutsch: Amerikanischer Ausbeuterbetrieb, der den realen Beruf und dessen Folgen für die Menschen thematisiert.