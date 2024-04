Für kleine Ritter und Prinzessinnen NRWs schönste Ritterspiele und Mittelaltermärkte für die ganze Familie

Einmal Ritter sein! Bei einem Turnier zusehen, wie die mittelalterlichen Kämpfer um die Gunst der Prinzessin um die Wette reiten oder dem Held bei seiner Schlacht gegen den Drachen beistehen. Für viele Kinder ist das Mittelalter mit seinen Sagen und Bräuchen besonders faszinierend. Auf Mittelaltermärkten und bei Ritterspielen können sie bei einem Besuch diese Fantasien ausleben – und dank einem meist auch kulinarisch ausgefallenen Angebot werden auch ihre begleitenden Erwachsenen glücklich. In den kommenden Wochen und Monaten können Familien mit Kindern das an mehreren Orten in NRW erleben.