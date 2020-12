Risikoanalyse zeigt verheerende Auswirkungen : Wie würde ein schweres Erdbeben den Niederrhein treffen?

Ein Seismograph zeichnet ein Erdbeben auf (Symbolbild). Foto: Shutterstock/Andrey VP

Köln Die Niederrheinische Bucht rund um Köln zählt zu den Regionen in Deutschland mit hoher Erdbebengefährdung. In einer Risikoanalyse hat das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe Szenarien und Folgen solch einer Naturkatastrophe beleuchtet.

Am frühen Vormittag um 8.30 Uhr beginnt am Niederrhein plötzlich die Erde zu beben. Schulen und Kindergärten haben bereits begonnen. Viele Menschen befinden sich in diesem Moment auf dem Weg zur Arbeit, als starke Erderschütterungen das alltägliche Leben fast vollständig zusammenbrechen lassen – ohne Vorwarnung und Ankündigung. Es ist ein kurzes, aber sehr starkes Erdbeben, das die niederrheinische Region rund um Köln trifft und dabei Chaos und Verwüstung anrichtet.

Zum Glück ist das Ganze nur ein potenzielles Szenario, um daraus Erkenntnisse abzuleiten. Wie verheerend wären die Schäden für die Region? Auf welche Folgen müsste sich die Bevölkerung einstellen? Und welche kurz- und langfristigen Handlungen müssten unternommen werden? Antworten auf diese Fragen hat das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BKK) erarbeitet.

„Unsere Risikoanalyse zeigt, womit wir im schlimmsten Fall rechnen müssen, wie reagiert werden könnte und welche vorbereitenden Maßnahmen schon heute getroffen werden sollten“, erklärt BKK-Präsident Armin Schuster. „Unser Ziel ist es, den Experten, die für den Ernstfall auf verschiedensten Ebenen Vorsorgen treffen müssen, ein durchdachtes Szenario als Arbeitsgrundlage zu bieten.“

Das analysierte Szenario beschreibt ein schweres Erdbeben der Stufe 6,5 auf der Momenten-Magnituden-Skala am Erftsprung in der Niederrheinischen Bucht – westlich von Köln. Diese Region zählt zu den Regionen in Deutschland mit einer verhältnismäßig hohen Erdbebengefährdung. Aufgrund der unmittelbaren Nähe zu Köln wären im Epizentrum 2,4 Millionen Menschen direkt vom Erdbeben betroffen. Durch resultierende Stromausfälle stiege die Zahl der indirekt betroffenen Bevölkerung auf drei Millionen Menschen an.

In der „Ereignisphase“ – kurz nach dem verheerenden Beben – gehen die Experten in diesem Szenario von tausenden Toten (1000 bis 5000 Menschen) sowie etlichen Verletzten (ca. 16.000) und Hilfsbedürftigen (150.000 bis 300.000) aus. Massive Schäden an Gebäuden, Straßen, Zug- und Schifffahrtsstrecken würden die Infrastruktur für mehrere Tage lahmlegen. Auch ein langanhaltender Stromausfall könnte massive Schäden im Epizentrum anrichten. Die Ausfälle bei relevanten Dienstleistungen führen demnach dazu, dass Notrufe nicht abgesendet werden können und die Notfallversorgung überlastet wäre. Zudem würde aufgrund unterbrochener Lieferketten ein Versorgungsengpass entstehen.

Erst nach drei bis vier Tagen wären Teile des betroffenen Gebietes wieder an eine funktionierende Stromverbindung angeschlossen, Nachbeben würden die Wiederaufbauarbeiten immer wieder unterbrechen. Die schweren Schäden an Gebäuden und der gesamten Infrastruktur könnten erst nach Jahren behoben werden.

Die Experten empfehlen in der Katastrophenschutzplanung konkrete Anlaufstellen („Leuchttürme“) zur Versorgung der Bevölkerung einzuplanen. Zudem müsse die Funktionsfähigkeit von Behörden und kritischer Infrastruktur auch bei einem mehrtägigen Stromausfall sichergestellt werden.

Präventiv sollte die Bevölkerung bereits im Kindesalter für die Gefahr „Erdbeben“ sensibilisiert werden. Bei der Planung von Rettungswegen sollte der Ausfall zentraler Brücken und Tunnel berücksichtigt werden. Die Erdbebensicherheit von Gebäuden sollte überprüft werden – dabei sollten vor allem Krankenhäuser diesen Katastrophenfall in ihren Notfallplänen berücksichtigen.

Die fachliche Grundlage für die Risikoanalyse des BKK lieferte die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) und das Deutsche GeoForschungszentrum (GFZ). Insgesamt waren mehrere Fachbehörden des Bundes und Landes sowie Experten aus Wissenschaft und Wirtschaft beteiligt.

Die Niederrheinische Bucht rund um Köln zählt zu den Regionen in Deutschland mit einer verhältnismäßig hohen Erdbebengefährdung, schreibt das BKK: „Vielen Betroffenen ist noch das Erdbeben bei Roermond 1992 gegenwärtig. Noch heute erinnern Schäden und Risse in Gebäudefassaden an dieses Ereignis. Auch in 2020 hat die Erde rund um Köln einige Male leicht gebet; in der Niederrheinischen Bucht muss immer wieder damit gerechnet werden.“