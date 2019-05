Einzigartiges Projekt in NRW : 100.000 Tonnen schwere Autobahn-Brücke wird verschoben

Wilnsdorf Rekordverdächtige Ingenieurleistung: Beim laufenden Neubau der A45-Brücke Rinsdorf soll eine 100.000 Tonnen schwere Brückenhälfte im Ganzen um 20 Meter verschoben werden.

Das Bauwerk ist damit fast so schwer wie der Kölner Dom, dessen Gewicht ohne Fundamente auf rund 120.000 Tonnen geschätzt wird. „Einen solchen Querverschub auf Fundamentebene hat es in dieser Größenordnung in Deutschland noch nicht gegeben“, heißt es in einer Projektbroschüre des Landesbetriebs Straßen.NRW.