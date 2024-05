Nach warm-feuchtem Frühjahr Riesenmücken auf dem Vormarsch in NRW?

Ein lauer Abend am See oder im Garten – und prompt sind manche Menschen direkt mit Mückenstichen übersät. In diesem Jahr scheinen sie besonders aggressiv zu sein. Besucher des Unterbacher Sees in Düsseldorf berichten von Mücken, die fast so groß wie ein 10-Cent-Stück seien und besonders aggressiv auf die erholungssuchenden Besucher losgehen. Auch in Duisburg, besonders im Süden rund um die Sechs-Seen-Platte, sind die „Riesenmücken“ schon gesichtet worden. Doch wo kommen sie her? Und was kann man tun?