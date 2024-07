Fotos Riesen-Bärenklau und Co. — gefährliche invasive Pflanzen in NRW

Sieht hübsch aus, hat sich aber längst nicht nur in Gärten sondern auch an Straßenrändern und Brachen breit gemacht: Der Schmetterlingsstrauch oder Sommerflieder (Buddleja). Er lockt mit seinem Duft zahlreiche Schmetterlinge und Insekten an, unumstritten ist er aber nicht. Denn auch dieser Strauch ist ein Neophyt, der durch sein großes Ausbreitungspotential heimische Pflanzen verdrängen kann, warnt der NABU. Er ist damit eine Gefahr für die Artenvielfalt.