Tschüss, Pawlak Rick Okons verlässt den Dortmunder „Tatort“

Sein nächster Dortmund-„Tatort“ ist auch sein letzter: Schauspieler Rick Okon verlässt die Fernsehreihe, wie der Westdeutsche Rundfunk am Samstagabend berichtete. Okon, der in 13 „Tatorten“ den Hauptkommissar Jan Pawlak spielte, habe seinen Ausstieg selbst bei der Premiere des neuen Films auf dem Kinofest in Lünen bekanntgegeben. Für ihn sei der „Zeitpunkt gekommen, neue Wege zu gehen“, zitiert der WDR den 34-Jährigen.