Aktion auch in NRW : Zehntausende Menschen wollen am Rhein Müll sammeln

Müll am Rhein (Symbolfoto). Foto: dpa/David Young

Düsseldorf Hier eine Maske, dort eine Plastiktüte: Oft wird Müll achtlos weggeworfen. Freiwillige Helfer wollen das nicht hinnehmen und treffen sich in mehreren Städten zum Müllsammeln.

Tausende Menschen wollen am Samstag das Ufer des Rheins in Nordrhein-Westfalen von Müll befreien. Allein in Düsseldorf werden etwa 2000 freiwillige Müllsammler bei der Aktion „RhineCleanUp“ erwartet, wie ein Sprecher mitteilte. In Köln organisiert der Verein Krake zwei Aktionen, bei denen etwa 600 Menschen erwartet werden. Auch entlang der Ruhr in Essen soll Müll eingesammelt werden.

Doch nicht nur in Nordrhein-Westfalen wird Müll aufgesammelt, auch andere Bundesländer und Staaten machen bei der Aktion mit. Zehntausende freiwillige Müllsammler sollen bei der Aktion an diesem Samstag an Flussufern in Deutschland und mehreren Nachbarstaaten aufräumen. Diese Teilnehmerzahl erhoffen sich die Initiatoren des Projekts. „Wir gehen davon aus, dass wir die 40 000 diesmal auf jeden Fall knacken werden“, sagte einer der Macher, Joachim Umbach, der Deutschen Presse-Agentur.

Zwar läuft die internationale Aktion unter dem Namen „Rhine Clean Up“, also Rhein-Säuberung. Es wird aber längst nicht nur entlang des Rheins saubergemacht. Nach Umbachs Angaben kommen erstmals auch die Ufer von Main, Lahn, Nahe, Kinzig und Selz dazu.

Der Rhein soll wieder von der Quelle in der Schweiz bis zur Mündung bei Rotterdam gesäubert werden. Diesmal sind nach Umbachs Worten auch Teilnehmer in Österreich, Liechtenstein, Frankreich, Luxemburg, den Niederlanden und in der Schweiz dabei. Ziel der Säuberungen an Flussufern sei es, „ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass Müll nicht achtlos weggeworfen oder besser noch von vornherein vermieden wird“.

Wer mit anpacken möchte, findet auf der Homepage der Aktion die Standorte und Treffpunkte.

(mba/dpa)