Firma aus den USA Rheinmetall übernimmt Fahrzeugspezialisten Loc Performance

Unabhängig vom Krieg in der Ukraine rechnet Rheinmetall-Chef Armin Papperger mit einer langfristig hohen Nachfrage nach Munition und anderen Militärgütern. „Selbst, wenn morgen der Krieg aufhören würde - und ein Ende dieses verrückten Ukraine-Krieges will jeder -, müssten wir die Lager in der Ukraine noch auffüllen, und dafür brauchen die Ukrainer die Hilfe von der EU und von den USA“, sagt der Manager in Düsseldorf. Der Bedarf anderer Staaten werde ebenfalls hoch bleiben.