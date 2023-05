Erstes Demo-Projekt gestartet Rheinisches Revier soll Modellregion für Wasserstoff werden

Ein erstes Demo-Projekt sei bereits gestartet, sagte Peschel. So solle in diesem Jahr noch am Krankenhaus Erkelenz eine neuartige Brennstoffzelle das Haus mit Strom und Wärme versorgen. Die Anlage soll zunächst mit Erdgas, später dann mit Wasserstoff gespeist werden. Sie solle ein „weltweit sichtbares“ Modell für die künftige Energieversorgung von großen Gebäuden sein. Gelagert werden soll der Wasserstoff ab 2025 in einer organischen Flüssigkeit, LOHC genannt.