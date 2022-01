Essen steht auf Herd : Kleinkind sperrt Mutter auf Balkon in Rheinfelden aus

Rheinfelden Aus Versehen sperrte der eineinhalbjährige Sohn seine eigene Mutter auf dem Balkon aus. Auf dem Herd stand ein Topf mit Essen. Die Feuerwehr musste die Tür aufbrechen.

Eine Mutter ist von ihrem kleinen Sohn versehentlich auf dem Balkon ausgesperrt worden, während auf dem eingeschalteten Herd ein Topf mit Essen stand. Die 35-Jährige habe sich am Donnerstag mit ihrem eineinhalb Jahre alten Sohn auf dem Balkon des Mehrfamilienhauses im Landkreises Lörrach aufgehalten, teilte die Polizei am Freitag mit. In einem unbeobachteten Moment sei der Junge in die Wohnung in Rheinfelden gelaufen und habe die Balkontüre hinter sich geschlossen.