Einsatz in Rheine 14-Jähriger flieht mit Auto vor Polizei bis in den Wald

Ein 14 Jahre alter Autofahrer ist Sonntagnacht in Rheine von der Polizei bis in einen Wald hinein verfolgt und schließlich gestellt worden. Zunächst habe es nur einen Hinweis auf ein verdächtiges Auto auf einem Schwimmbad-Parkplatz gegeben, teilte die Polizei am Montag mit. Doch angesichts der Polizei gab der Fahrer Gas. Dann bog er auf einen Waldweg ab, fuhr querfeldein durch den Wald, stieg aus und floh. Der 14-Jährige sei schließlich als Fahrer ermittelt worden, erklärte die Polizei. Das Auto sei sichergestellt worden.