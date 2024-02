Eröffnung Teilstück am Sonntag Die Geschichte der Leverkusener Rheinbrücke

59 Jahre später wird an gleicher Stelle wieder die Eröffnung der Leverkusener Rheinbrücke mit einer Zeremonie mit lokaler und nationaler Politikprominenz gefeiert, die sich angesichts der Strahlkraft des Bauwerks nicht nehmen lassen will, am Sonntag das obligatorische „rote Band“ zu durchtrennen und damit den Weg in ein neues (hoffentlich besseres) Verkehrszeitalter einzuläuten. Die Verantwortung für das vorangegangene Brückendesaster will indes keiner von ihnen für sich proklamieren. Der Blick ist in die Zukunft gerichtet.