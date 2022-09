Zwei Angestellte verletzt : Gefängnisinsasse legt Feuer in JVA Rheinbach

In der JVA in Rheinberg hat ein Gefängnisinsasse Feuer gelegt (Symbolbild). Foto: dpa/Marcel Kusch

Rheinbach Zwei Angestellte der JVA Rheinbach sind bei einem Feuer verletzt worden. Ein Gefängnisinsasse hatte den Brand verursacht.

Bei einem Brand in einer Einzelzelle in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Rheinbach sind zwei Justizangestellte verletzt worden. Sie seien mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Sprecher der Polizei Bonn am Freitag. Der betroffene Häftling in dem überwachten Bereich soll das Feuer nach derzeitigem Kenntnisstand am frühen Donnerstagabend selbst gelegt haben. Der 44-Jährige blieb den Angaben zufolge unverletzt. Am Gebäude sei kein Schaden entstanden.