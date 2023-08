19-Jährige aus Rheinbach starb bei der Flut Vanessas letzte Minuten

Seit dem zweiten Jahrestag der Flutkatastrophe gibt es in Rheinbach eine Gedenkstele. Sie ist aus Stein, eckig und schlicht. Aufgestellt wurde sie bewusst an der Ecke Bachstraße und Neugartenstraße. Denn hier soll ein Mensch mit der Brücke ins Wasser gestürzt und gestorben sein. In Rheinbach gibt es aber noch eine zweite kleine Gedenkstelle, vor der Gnadenkirche an der Ramershovener Straße. Rund um ein Baumbeet zwischen Bürgersteig und Straße stehen Kerzen, Blumenvasen und Steine mit persönlichen Botschaften. Auf einem Foto lächelt eine junge Frau, darunter der Name: Vanessa Koxha, gestorben am 14. Juli 2021. Die Person, die beim Einsturz der Brücke mitgerissen wurde. Die liegt Hunderte Meter entfernt, gefunden wurde die junge Frau schließlich hier – nur wenige Meter von ihrem Zuhause, das sie in der Flutnacht erreichen wollte.