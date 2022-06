Nach Hinweisen aus den USA : Polizei findet 700 Datenträger bei Razzia gegen Kinderpornografie im Rhein-Sieg-Kreis

Siegburg Bereits am vergangenen Donnerstag hat es im Rhein-Sieg-Kreis eine groß angelegte Razzia gegeben. Die Bilanz: 700 Datenträger mit verdächtigem Material, 18 Durchsuchungsbeschlüsse und 18 Verdächtige – sowohl Jugendliche als auch vorbestrafte Täter.

