Rhein-Sieg-Kreis Kriegsbombe auf ehemaligem Fabrikgelände entschärft

Im Rhein-Sieg-Kreis ist in der Nacht zum Dienstag eine Weltkriegsbombe entschärft worden. Zuvor war für die Arbeiten war ein Bereich im Umkreis von etwa 300 Metern um den Fundort evakuiert worden.

Die Anwohnerinnen und Anwohner konnten einer Mitteilung der Stadt Rheinbach noch in der Nacht in ihre Häuser und Wohnungen zurückkehren. In dem Bereich, der evakuiert werden musste, befindet sich unter anderem der Bahnhof Rheinbach sowie Teile des Geländes der Justizvollzugsanstalt Rheinbach. Die Insassen wurden innerhalb des JVA-Geländes verlegt.Züge wurden zeitweilig zurückgehalten oder umgeleitet. Auch eine Pflegeeinrichtung war betroffen, wie der „Bonner General-Anzeiger“ berichtete.