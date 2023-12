Unfall bei Bonn 26-Jährige verunglückt tödlich auf glatter Straße

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf vereister Fahrbahn ist am Montagmorgen eine 26-Jährige in Ruppichteroth bei Bonn tödlich verunglückt. Ersten Ermittlungen zufolge hatte die Frau einen Lastwagen überholt und war beim Wiedereinscheren ins Schleudern geraten und gegen einen Baum geprallt. Sie verstarb noch an der Unfallstelle.