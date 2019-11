RP-Kalender 2020 : So schön ist der Rhein von oben

Düsseldorf Der RP-Kalender 2020 mit zwölf Motiven zeigt die Schönheit und Vielfalt des Rheins in der Region. Mit einer Drohne entstanden Aufnahmen von eindrucksvollen Lichtstimmungen und aus ungewöhnlichen Perspektiven.

Bekannte Orte wirken aus der Luft ganz anders, besondere Strukturen in der Landschaft werden erst aus der ungewohnten Perspektive sichtbar: Andreas Krebs, Fotochef der Rheinischen Post, und Fotografin Jana Bauch waren mit einer Drohne das Jahr über am Rhein unterwegs und sind dem Flussverlauf von der holländischen Grenze bis Bonn gefolgt.

So ist der dritte Kalender „Unser Rhein von oben“ mit zwölf Motiven entstanden. Die Fotografen waren unter anderem bei der größten Kirmes am Rhein, an imposanten Brücken, den Wahrzeichen der Region, und in verschneiten Uferlandschaften.