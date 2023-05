Feuerwerk und Festival in Bonn Gänsehaut mit „Freude schöner Götterfunke“ bei Rhein in Flammen

Was für ein Höhepunkt nach drei Jahren Corona-Pause: Zu den Klängen verschiedener Beethoven-Stücke - mal klassisch, dann rockig interpretiert, dann im Synthesizer-Sound oder jazzig arrangiert - wurde am Samstagabend das große Feuerwerk bei Rhein in Flammen in der Bonner Rheinaue abgefeuert. Zehntausende Menschen blickten fasziniert in den Himmel und erfreuten sich an jenem Feuerwerk, das eigentlich schon zum Beethoven-Jubiläum 2020 gezündet werden sollte, wegen Corona aber dann abgesagt wurde. Zum Abschluss des rund 18 Minuten dauernden Spektakels gab es - wie hätte es anders sein können? - das donnernde Finale mit „Freude schöner Gotterfunken“. Kurz: Gänsehautstimmung pur.