Scheitelpunkt am Samstag erwartet Wo man das Rhein-Hochwasser sicher beobachten kann

Düssledorf/Köln/Duisburg · Seit Tagen steigt der Pegel in den Städten am Rhein. Der vorläufige Höchststand wird am Samstag erwartet. Wie die aktuelle Lage ist und wo man das Hochwasser am besten beobachten kann, ohne nasse Füße zu bekommen.

15.12.2023 , 13:29 Uhr

Rhein-Hochwasser im Dezember in Düsseldorf [Update] 31 Bilder Foto: Christoph Schroeter