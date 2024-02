Unfall in Rheda-Wiedenbrück Mehrere Verletzte nach Ammoniak-Austritt in Tönnies-Werk

Laut Feuerwehrinformation sei das Gas nach ersten Erkenntnissen durch eine technische Störung in einem der Maschinenräume ausgetreten. Die Feuerwehr rückte an und konnte nach einer Stunde eine Ausbreitung des Gases auf andere Bereiche ausschließen. Der Einsatz, an dem insgesamt 200 Einsatzkräfte beteiligt waren, endete am frühen Nachmittag. Zuvor hatte „Die Glocke“ über den Vorfall berichtet.