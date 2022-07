Hintergründe noch unklar : Schwer verletzter Mann in Bahnhofsunterführung in Rheda-Wiedenbrück

Gütersloh/Rheda-Wiedenbrück Am Bahnhof in Rheda-Wiedenbrück wurde der Polizei ein schwer verletzter Mann in einer Unterführung gemeldet. Was genau passierte, ist noch unklar.

Am Donnerstagabend wurde der Polizei in Rheda-Wiedenbrück ein schwer verletzter Mann am Bahnhof gemeldet. Die Polizisten fanden am beschriebenen Ort einen 43-Jährigen auf dem Boden liegend vor. Laut Zeugen wurde dieser zuvor von einem anderem Mann geschlagen und war dadurch die Treppe heruntergestürzt. Mit einem Rettungswagen und unter notärztlicher Behandlung wurde der alkoholisierte Mann in ein Krankenhaus gefahren.

Der von den Zeugen beschriebene Mann flüchtete nach dem Schlag.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Hinweise werden unter 5241 869-0 entgegengenommen.

