Staatsschutz ermittelt im Kreis Gütersloh : Möglicher Brandsatz vor Haus von Clemens Tönnies gefunden

Gütersloh/Rheda-Wiedenbrück Auf der Zufahrt zur Privatvilla des Fleischunternehmers Clemens Tönnies ist möglicherweise ein Brandsatz gefunden worden. Laut Polizei kann nicht ausgeschlossen werden, dass es sich um eine politisch motivierte Tat handelt.

In der Nacht zum Donnerstag hätten Unbekannte dort Behälter mit Flüssigkeit und Anzünder abgestellt, bestätigte am Samstag ein Sprecher der Polizei im ostwestfälischen Gütersloh. Dazu sei ein Bekennerschreiben eingegangen. Über den Fund hatte zunächst die Tageszeitung „Die Glocke“ berichtet.

Am Konrad-Adenauer-Platz : Staatsschutz ermittelt nach Angriff auf zwei Männer in Erkelenz

Tönnies ist Geschäftsführer des größten deutschen Fleischkonzerns. Er steht unter anderem wegen eines Corona-Massenausbruchs unter Beschäftigten am ostwestfälischen Stammsitz seiner Firma in der Kritik. Vorwürfe gibt es auch in Bezug auf die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten und die Haltung der Schlachttiere. Tönnies wohnt in Rheda-Wiedenbrück im Kreis Gütersloh.