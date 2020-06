Demonstranten halten am Donnerstag, 18. Juni 2020, während einer Mahnwache zur Situation beim Fleischwerk Tönnies in Rheda-Wiedenbrück Schilder in die Höhe. Bei mehr als 600 Mitarbeitern des Schlachtbetriebs ist das Virus nachgewiesen worden, Schulen und Kitas mussten deshalb wieder schließen.