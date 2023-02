Attacke in Rheda-Wiedenbrück Angriff auf Ehepaar – zwei Verdächtige wieder auf freiem Fuß

Nach dem Angriff auf ein Ehepaar in Rheda-Wiedenbrück sind zwei der drei mutmaßlichen Täter wieder auf freiem Fuß. Die Ermittler gehen zwar weiter davon aus, dass der 16-Jährige und der 42-Jährige in irgendeiner Form an der Tat beteiligt waren. Der dringende Tatverdacht der versuchten Tötung habe sich bei ihnen aber nicht erhärtet, sie seien am Dienstagabend aus dem Gewahrsam entlassen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit.