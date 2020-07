Unglück bei Rheda-Wiedenbrück : 82-Jähriger stirbt nach Verkehrsunfall

Rheda-Wiedenbrück Ein 82-jähriger Autofahrer aus Rietberg ist am Abend bei einem schweren Verkehrsunfall in Rheda-Wiedenbrück ums Leben gekommen.

Der 82-Jährige kam nach Angaben der Polizei aus Rietberg und war auf der Straße Am Postdamm in Richtung Rheda-Wiedenbrück unterwegs. In Höhe der Einmündung Haselbusch kam er gegen 19.30 Uhr aus bislang noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte zunächst seitlich einen Baum. Dann kollidierte er mit einem zweiten Baum.

Der Polizei Gütersloh zufolge starb der 82-jährige Rietberger noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Straße Am Postdamm musste während der Unfallaufnhame für etwa drei Stunden voll gesperrt werden.