Unterzeichnung des Reviervertrags 2.0 Häppchen im Hangar

Auch Wüst räumte ein: „Wir müssen schneller und besser werden. Die Förderung muss schneller und einfacher werden. Diese Aufgabe hat Priorität in der Landesregierung.“ Auswahl, Planung und Genehmigung der Förderprojekte müssten schneller werden. Mahnungen richtete er auch an Berlin: Der Ausbau der Bahn müsse schneller kommen, das Klinkenputzen in den Bundesministerien müsse aufhören.