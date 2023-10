Innenminister Reul zu Antisemitismus 101 Straftaten in NRW im Zusammenhang mit Israel-Konflikt

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) hat den Antisemitismus im Land scharf verurteilt – und das mit sehr persönlichen Worten. „Ich habe zeit meines Lebens gehofft, dass ich so einen Judenhass nicht mehr erleben müsse. Ich habe immer gehofft, dass jüdische Wohnhäuser und Einrichtungen in unserem Land nie wieder beschmiert werden. Aber die Realität ist anders. Wir werden alles tun, was wir können, damit Juden keine Angst haben müssen und sich sicher fühlen können – das verspreche ich“, sagte Reul am Donnerstag in der Sitzung des Innenausschusses. „Es ist bedrückend, dass Menschen unter uns leben, die sich nicht sicher fühlen, die sich nicht auf die Straße trauen, die sich nicht trauen, die Kippa zu tragen“, so Reul.