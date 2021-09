Innenminister Reul zum mutmaßlichen Anschlag in Hagen : „Wir hätten ohne Hinweis aus dem Ausland keine Chance gehabt“

Foto: dpa/Alex Talash 9 Bilder 16-Jähriger nach Polizeieinsatz an Hagener Synagoge festgenommen

Düsseldorf Die NRW-Sicherheitsbehörden bekamen erst durch den Hinweis eines ausländischen Sicherheitsdienstes mit, dass ein 16-Jähriger in Hagen einen Anschlag auf die Synagoge planen könnte.

Nach dem mutmaßlichen Anschlag auf die Synagoge in Hagen stößt NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) eine Diskussion über die Befugnisse von Sicherheitsdiensten an. Ohne einen Hinweis aus dem Ausland hätte man hierzulande keine Chance gehabt, die Aktivitäten des Verdächtigen im Fall Hagen mitzubekommen. Das sagte Reul am Donnerstag im Innenausschuss des Düsseldorf Landtags. Der 16-jährige Verdächtige soll in einem Chat mit einem IS-Terroristen über den Bau einer Bombe gesprochen haben. Die Grünen fordern mehr konkrete Informationen zu dem Fall, bevor man über eine mögliche Veränderung der rechtlichen Grundlagen diskutiert.

Der Anschlag sollte „eine möglichst volle Synagoge treffen“, sagte Reul. Ob das am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur stattfinden sollte, sei derzeit hingegen nicht ganz sicher. „Da das Fest aber unmittelbar bevorstand, lag der Verdacht nahe.“ Der junge Syrer, der seit mehreren Jahren in Hagen lebt, bestritt bei der Festnahme, einen Anschlag geplant zu haben. Er gab aber zu, dass er sich mit einer Person über den Bau einer Bombe ausgetauscht hat.

NRW-Verfassungsschutzchef Burkhard Freier beschrieb die Methode der „Mentoren“ aus der islamistischen Szene. „Die im Ausland sitzenden Instrukteure forschen im Internet. Sie versuchen herauszufiltern, welche Jugendliche Bilder von Terror oder Hinrichtungen posten“, sagte Freier. Demnach sprechen die Islamisten die Jugendlichen dann an und verführen sie ideologisch. Dieses Phänomen der Rekrutierung geschehe in Wellen; der Sieg der Taliban in Afghanistan habe nun zu einer solchen Welle geführt, so Freier.

Derzeit gibt es laut Verfssungsschutz 110 Personen, die aus Deutschland ausgereist sind und sich in Syrien oder im Irak befänden. Diese könnten potenziell als Terroristen zurückkehren und müssten beobachtet werden. In NRW gibt es darüber hinaus aktuell 190 islamistische Gefährder und 178 weitere sogenannte relevante Personen aus diesem Spektrum. Die Zahl der islamistischen Gefährder ist seit 2019 rückläufig. Damals waren es noch 221. Auch die Zahl der antisemitischen Straftaten geht zurück. Jede solche Straftat sei aber ein Angriff auf die Werte Deutschlands, sagte Reul.