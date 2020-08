NRW-Innenminister : Reul kritisiert Veranstalter der Corona-Demo in Berlin

Reul kritisiert Veranstalter der Corona-Demo in Berlin

Düsseldorf Träger von Reichsflaggen hätten NRW-Innenminister Reul zufolge konsequent von den Demo-Veranstaltern ausgeschlossen werden müssen. Es sei seit langem bekannt, dass Rechte solche Versammlungen für ihre Zwecke nutzten.

Nach dem Vordringen von Demonstranten mit Reichsflaggen vor das Reichstagsgebäude sieht NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) eine Mitverantwortung bei den Veranstaltern der Demonstration. „Sie müssen eben nicht zulassen, dass Leute mit solchen Fahnen bei ihnen mitlaufen. Die müssen eben darauf achten, wer mitgeht und wer nicht mitgeht“, sagte Reul am Montagmorgen im WDR-Hörfunk. Dass die Rechten solche Versammlungen nutzten, um für ihre Zwecke Propaganda zu machen, sei seit langem bekannt. „Darauf haben wir im Verfassungsschutzbericht schon im letzten Jahr hingewiesen“, so Reul weiter.

Aggressive Demonstranten gegen die Corona-Politik hatten am Samstagabend Absperrgitter am Reichstagsgebäude in Berlin überwunden. Sie stürmten die Treppe hoch - dabei waren die von den sogenannten Reichsbürgern verwendeten schwarz-weiß-roten Reichsflaggen zu sehen, aber auch andere Fahnen.