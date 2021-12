Sanitäter besorgt über Personalmangel : „Es gibt kein Sprachrohr für den Rettungsdienst“

René Wodka arbeitet als Rettungssanitäter für das Deutsche Rote Kreuz in Wuppertal. Foto: DRK

Wuppertal Die Pandemie hat den Berufsalltag von Rettungssanitäter René Wodka enorm verändert. Täglich sucht der 38-Jährige bei seinen Einsätzen für das Deutsche Rote Kreuz in Wuppertal freie Betten in Kliniken. Was Corona ihm und seinen Kollegen sonst noch abverlangt, erzählt er im Protokoll.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jörg Isringhaus

„Die Zahl der Einsätze hat in sich in den vergangenen Wochen deutlich gesteigert, die Lage entwickelt sich dynamisch, wir müssen uns immer auf neue Umstände einstellen. Durch die hohen Belegungszahlen in den Krankenhäusern müssen wir nicht nur bei einem Corona-Verdacht vorher grundsätzlich anrufen, sondern mittlerweile bei jedem Patienten. Das hat sich so eingebürgert. Natürlich müssen wir auch häufig mal eine andere Klinik anfahren, wenn es keine Kapazitäten gibt. Das läuft aber alles kollegial ab, es gibt immer eine Möglichkeit, einen Patienten unterzubringen, auch weil es in Wuppertal auf relativ kleinem Raum viele Kliniken gibt. Es den Patienten zu erklären, die ja eigentlich frei wählen dürfen, ist allerdings oft anstrengend, doch auch hier findet sich immer eine Lösung.

Generell hat die Corona-Pandemie unsere Arbeit in vielerlei Hinsicht stark verändert, die Belastung ist einfach größer geworden. So gibt es für das Tragen von FFP2-Masken eigentlich zeitliche Beschränkungen, das gilt aber nicht in Notfällen. Wenn der Rettungsdienst gerufen wird, ist das aber immer ein Notfall. Deshalb tragen wir bei Einsätzen stets FFP2-Masken, weil sie den besten Schutz bieten. Allerdings hatte ich je nach Modell davon auch schon mal Ausschlag im Gesicht. Gerade im Sommer ist das nicht leicht.

Verändert hat sich auch das Vorgehen beim Patienten. Wir sind ja immer zu zweit mit dem Wagen unterwegs. Vor Ort geht erstmal nur einer zum Patienten, misst die Temperatur und fragt Symptome ab, der zweite Sanitäter bleibt zurück. Je nach Ergebnis wird die Schutzstufe erhöht. In der kleinsten Schutzstufe tragen wir eine FFP2-Maske, unsere persönliche Schutzbrille und Rettungsdienstkleidung; das lässt sich dann aufrüsten bis zum Vollschutzanzug mit Faceshield, aerosoldichter Brille und Schuhüberziehern. Wenn man damit eine Stunde arbeitet, manchmal sogar reanimiert, ist man nassgeschwitzt. Weil die Brillen beschlagen, sieht man nach zehn Minuten so gut wie nichts mehr.

Für den Fall, dass es zu einem bereits bestätigten Corona-Patienten geht, haben wir extra Fahrzeuge. Die haben weniger Equipment an Bord und können leichter desinfiziert werden. Als Rettungssanitäter fahren wir dann schon vollgeschützt zum Patienten. Das ist alles in Leitlinien festgelegt, und diese Maßnahmen geben uns auch Sicherheit. Trotzdem bleiben auch Ängste und Unsicherheiten, die es zu verarbeiten gilt. Es gibt zwar ein psychologisches Hilfsangebot vom DRK, bei 99 Prozent der Einsätze läuft der Austausch aber über die Kollegen, mit denen man sich gut versteht, sich bespricht. Aus meiner Sicht ist es wichtig, dass man in dem Beruf keine falsche Stärke zeigen darf. Wenn es etwas gibt, was einem nahe gegangen ist, muss man auch darüber reden. Gerade jetzt.

Nicht nur wegen Corona schaue ich mit Sorge in die Zukunft. Sondern vor allem, was die Rahmenbedingungen für unseren Beruf angeht. Es gibt auch bei uns einen enormen Fachkräftemangel, sicher in einer ähnlichen Dimension wie bei den Pflegekräften. Nur fehlt ein Sprachrohr für den Rettungsdienst, der fällt in der öffentlichen Diskussion total hintenüber. Dabei sind wir die ersten, der beim Patienten sind, wir finden die Menschen in widrigsten Bedingungen, bereiten sie für den Transport in die Klinik vor und geben die Richtung für eine Behandlung und eine Therapie vor. Das verdient ein größeres Augenmerk, muss mehr ins Bewusstsein gerückt werden und dazu führen, dass der Beruf strukturell mehr gefördert wird, zum Beispiel, was eine sinnvolle Altersteilzeitregelung betrifft. Kollegen ab Mitte 50 sieht man zum Beispiel kaum.