Verleihung der Rettungsmedaille NRW „Und dann habe ich die Schreie gehört: ‚Hilfe, Hilfe. Ich sterbe.’“

Düsseldorf · Für 14 Lebensretter steht am Freitag eine hohe Ehre an, sie bekommen die Rettungsmedaille des Landes verliehen – aus gutem Grund. Denn die Retter haben unter Einsatz des eigenen Lebens gehandelt, um so anderen zu helfen. Wir haben mit dreien von ihnen gesprochen.

03.05.2024 , 14:57 Uhr

Pascal Weißenfeld aus Duisburg rettete im Juni 2021 gemeinsam mit seinem Bundeswehrkameraden mehreren Menschen nach einem schweren Unfall auf der Autobahn das Leben. Foto: Markus van Offern (mvo)