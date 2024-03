Wenden auf der Autobahn Schutzraum Auto schürt Aggression

Die Polizei sperrt nach einem schweren Autounfall für Räumungsarbeiten die Autobahn, dahinter stehende Fahrer müssen sich gedulden. Einige wollen das jedoch partout nicht hinnehmen, wenden in der Rettungsgasse und versuchen, die Autobahn in entgegengesetzter Richtung zu verlassen. Ein massiver Verstoß gegen Verkehrsregeln. So vor kurzem geschehen auf der A2 nahe Recklinghausen. Neben dem nicht nachvollziehbaren Umstand, dass Fahrer auf der Autobahn wenden und das noch in einer Rettungsgasse, irritiert die Zahl der beteiligten Personen – insgesamt 40 Fahrzeuge waren involviert. Wie erklärt sich ein solches Verhalten, und wie lässt es sich verhindern?