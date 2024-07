Rettungseinsatz in Essen Feuerwehr rettet Frau aus der Ruhr

Einsatzkräfte der Feuerwehr haben in Essen eine Frau aus dem Wasser der Ruhr gerettet. Die Frau war von der starken Strömung in ein Wehr gezogen worden und versuchte, sich an einem Gitter festzuhalten. Mitarbeiter einer Gerüstfirma entdeckten sie und alarmierten die Rettungskräfte.