Schwierige Rettungseinsätze: Feuerwehr hat immer mehr mit Fettleibigen Patienten zu kämpfen

Düsseldorf Sie passen weder in normale Rettungswagen noch durch ihre Wohnungstür: Wenn extrem dicke Menschen ins Krankenhaus müssen, ist die Feuerwehr mit Spezialausrüstungen und viel Manpower im Einsatz.

Die Patientin wog 180 Kilo und wohnte im zweiten Stock. Um sie aus ihrer Wohnung zu hieven, rückte die Düsseldorfer Feuerwehr mit Höhenrettern und einem Kran an. Ein speziell ausgestatteter Rettungswagen für Schwergewichtige brachte die Frau schließlich in ein Krankenhaus. Dieser Einsatz vom vergangenen September ist kein Einzelfall. Der Transport extrem fettleibiger Patienten stellt die Feuerwehren vor besondere Herausforderungen.

„Es kommt durchaus schon mal vor, dass ein Patient 300 Kilo wiegt“, sagt Mike Filzen, Sprecher der Essener Feuerwehr. „So jemand kann nicht durchs Treppenhaus transportiert werden, weil das gar nicht passt oder die Statik das nicht hergeben würde.“ In einer oft stundenlangen Aktion versuchen die Feuerwehrleute dann, die Person irgendwie von ihrem Bett in den Krankenwagen zu bekommen. „Manchmal müssen wir Fenster und Türen ausbauen. Im Zweifel muss man sogar ein Loch in die Wand kloppen“, erzählt Filzen.