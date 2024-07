Tausende Leben könnten gerettet werden In diesen NRW-Städten sind Rettungsdienste oft zu spät

Ein Herz-Stillstand kann jeden in jedem Alter treffen. Ob Patienten ihn überleben, hängt auch davon ab, wie schnell der Rettungsdienst vor Ort ist und reanimieren kann. Die Unterschiede sind groß. Auch in Nordrhein-Westfalen schaffen es Helfer in vielen Städten und Kreisen oft nicht rechtzeitig. Empfohlen wird, dass 80 Prozent der Reanimationsfälle innerhalb von acht Minuten nach der Notfallmeldung versorgt werden. Doch die Realität sieht oft anders aus: Laut einer Umfrage des Senders SWR gaben nur elf von 54 Rettungsdienstbereichen in NRW an, das 80-Prozent-Ziel zu schaffen. Dazu zählen etwa Köln, Düsseldorf, Bonn und Mönchengladbach.