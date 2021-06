Lob für couragierten Einsatz : Retter von verunglückten Polizisten in Bochum erhalten Medaille

Bochum Bei einem schweren Unfall waren am Freitagmorgen zwei Polizisten verunglückt. Eine Gruppe Abiturienten auf dem Weg zu ihrer Abi-Feier hatten sie aus dem brennenden Streifenwagen gerettet.

Für ihren couragierten Rettungseinsatz bei dem lebensgefährlichen Unfall eines Streifenwagens in Bochum erhalten die Ersthelfer eine besondere Auszeichnung der Polizei. Mehrere Menschen hatten in der Nacht zum Freitag einen 30 Jahre alten Polizisten und seine 24 Jahre alte Kollegin aus einem bereits brennenden Autowrack gerettet. Am Montagnachmittag will sich der Polizeipräsident persönlich bedanken und als Zeichen der Anerkennung eine Ehrenmedaille für herausragende Zivilcourage überreichen. Diese werde tatsächlich nur für ganz besonderen Einsatz verliehen, sagte ein Sprecher der Polizei am Montag.