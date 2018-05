Mülheim an der Ruhr: Rentner schlägt mit Gehhilfe auf Neunjährige ein

Mülheim an der Ruhr

Weil sie trotz Fahrverbots durch die Fußgängerzone geradelt ist, hat ein Rentner in Mülheim an der Ruhr eine Neunjährige mit seiner Gehhilfe geschlagen.

Das Mädchen sei mit dem Rad an dem 82-Jährigen vorbeigefahren, als dieser das Kind angeschrien und ausgeholt habe, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Neunjährige habe nach dem Vorfall am Montag über starke Schmerzen geklagt.