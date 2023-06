Abbruch von Dampflokfahrt „So etwas ist mir in 31 Jahren nicht passiert“

Statt einer beschaulichen Fahrt in einer alten Dampflok mussten rund 500 Passagiere am Samstag bei sommerlichen Temperaturen in Herzogenrath stundenlang auf freier Strecke im Zug ausharren – wegen sogenannter Trainspotter im Gleis, die sich einen guten Fotoplatz sichern wollten, ging nichts mehr. Reiseleiter Matthias Schmid vom Veranstalter Nostalgiezugreisen entschloss sich nach Rücksprache schließlich, die Fahrt abzubrechen. Für ihn ein einmaliger Vorgang, der jedoch Auswirkungen haben könnte.