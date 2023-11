Übersicht zum 9. November Gedenkveranstaltungen zur Reichspogromnacht in NRW

Düsseldorf · Am 9. November wird in zahlreichen Städten mit Veranstaltungen an die Opfer der Reichspogromnacht gedacht. In dieser Übersicht finden Sie größere Veranstaltungen in unserer Region.

08.11.2023 , 10:12 Uhr

Ein Mann mit Kippa steht bei einer Gedenkstunde auf einem jüdischen Friedhof: Auch in NRW wird es zahlreiche Gedenkveranstaltungen zum 9. November geben (Symbolbild). Foto: dpa/Martin Schutt

In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 verwüsteten Nationalsozialisten etwa 7500 jüdische Geschäfte und Einrichtungen in Deutschland. Sie zündeten einen Großteil der rund 1200 Synagogen und Gebetshäuser an, demolierten jüdische Friedhöfe und stürmten Wohnungen. Historiker gehen von mehr als 1300 Menschen aus, die in Folge des Pogroms ums Leben kamen. Mehr als 30.000 Juden wurden in Konzentrationslager verschleppt. In NRW sind mehrere Veranstaltungen wie Andachten geplant. Am Mittwochabend wollen Kirchenverbände mit einem Schweigemarsch den Opfern der Angriffe auf Israel gedenken, unter anderem wird Ministerpräsident Hendrik Wüst in Köln erwartet. Am Mittwochabend beginnt die Veranstaltung um 18 Uhr auf dem Roncalliplatz vor dem Kölner Dom, wie die das katholische Stadtdekanat, der Katholikenausschuss und der evangelische Kirchenverband Köln und Region ankündigten. Am Donnerstag - dem eigentlichen Jahrestag der Pogromnacht - wird unter anderem im Landtag in Düsseldorf an die Verfolgung von Juden in Deutschland erinnert. Übersicht über die Gedenkveranstaltungen in der Region (Klicken Sie auf die Stadt, um die Details zu erfahren) Dormagen

(dtm/top/dpa)