Polizei geht Betrug nach : Wahrsagerin sieht angebliches Unglück voraus und kassiert ab

Reichshof Einen recht ungewöhnlichen Betrugsverdacht hat eine Frau aus dem Oberbergischen Reichshof bei der Polizei angezeigt; nach ihren Angaben ist sie auf eine Wahrsagerin hereingefallen, die für viel Geld ein angeblich nahendes Unglück abwenden könne.

Die geschockte und verängstigte Geschädigte gab daraufhin eine weitere Überweisung in Auftrag. Statt des Kristalls erhielt sie allerdings einen erneuten Anruf, in dem weiteres Geld gefordert wurde. Daraufhin misstrauisch geworden recherchierte die Reichshoferin im Internet, wo sie nach ihren Angaben auf ähnliche Fälle stieß, so dass sie sich zu einer Anzeige bei der Polizei entschloss.