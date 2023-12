Landstraße bei Reichshof gesperrt Drei Tote bei Verkehrsunfall im Oberbergischen Kreis

Neben dem 78-jährigen Fahrer befanden sich dessen 71-jährige Ehefrau sowie eine 54-Jährige aus Reichshof im Wagen. Alle drei erlitten so schwere Verletzungen, dass ihnen Ersthelfer sowie ein Großaufgebot von Rettungskräften nicht mehr helfen konnten, teilte die Polizei mit. Sie starben noch am Unfallort auf der Landstraße 148. Diese wird der Polizei zufolge voraussichtlich noch bis in die Nacht hinein gesperrt sein.