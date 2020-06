Neun Tiere sterben : Regionalzug bei Wickede fährt in Schafherde

Regionalzug bei Wickede fährt in Schafherde

Wickede Bei einem Zusammenstoß eines Regionalzuges mit einer Schafherde sind in Wickede neun Tiere gestorben. Verletzt wurde im Zug niemand, die Bahnstrecke war anderthalb Stunden gesperrt.

Ein Regionalexpress ist in Wickede (Kreis Soest) in eine Schafherde gefahren. Eine Notbremsung hatte den Zusammenprall nicht mehr verhindern können. Acht Schafe verendeten, ein weiteres Tier war so schwer verletzt, dass es getötet werden musste. Drei Schafe aus der Herde überlebten.