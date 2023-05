Wie voll wird der Zug? Verkehrsverbünde stellen Prognosen für NRW auf

Lichtschranken an den Türen können die Ein- und Aussteiger an den Haltestellen zählen. Moderne Fahrzeuge sind schon in der Lage, solche Daten während der Fahrt zu übermitteln. „Einige Prognosen haben schon Echtzeitcharakter“, erklärt der Stabsstellenleiter für Informations- und Kommunikationstechnologie beim VRR, Sefa Tasdemir. Basis der Auslastungsprognosen sind die in der Vergangenheit gesammelten Daten. Hinzu kommen Echtzeitdaten. Auch die Anfragen zu Fahrplanauskünften spielen eine Rolle. Mehr als 140 Millionen Verbindungen werden im Monat allein in der VRR-App errechnet. Die Prognosen würden letztlich immer besser. Tests, Infos zur voraussichtlichen Auslastung auch für Busse und Stadtbahnen zu geben, könnten in absehbarer Zeit beginnen.