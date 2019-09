Serie „Lokal & Lecker“ : Ohne Umweg in die Gemüseabteilung

Max Josef Kallen, Inhaber des Hof Kallen in Dormagen, und Tochter Helena zeigen auf einem Feld in Rommerskirchen die Kartoffeln, die bald im Supermarkt liegen werden. Foto: Anne Orthen (ort)

Dormagen Regionale Kartoffeln und Erdbeeren stehen hoch im Kurs. Die Supermärkte bauen ihr Angebot aus, zum Teil gibt es dort Obst, das im Umkreis von 30 Kilometern wächst. Einige besondere Knollen liegen aber nur im Hofladen.

Wenn am Hof Kallen ein Lkw abfährt, sind die Kartoffeln schnell am Ziel. Höchstens bis Wuppertal oder nach Solingen, weiter reisen die Knollen nicht. Der Dormagener Familienbetrieb liefert das Gemüse nur maximal etwa 80 Kilometer weit. Die Transporter fahren unter anderem zu Märkten von Rewe und Edeka. Im Frühjahr haben sie Spargel geladen, im Sommer Erdbeeren und im Herbst Kartoffeln.

Das Obst und Gemüse soll dort insbesondere Kunden anlocken, denen es wichtig ist, dass die Produkte vom Bauern nebenan stammen und nicht quer durch die Republik gereist sind oder gar aus dem Ausland kommen. „Je nach Markt liefern wir jeden Tag neue Ware an“, sagt Helena Kallen, die auf dem Hof ihrer Eltern arbeitet und sich dort um das Marketing kümmert.

Info Das erwartet Sie in unserer Serie Die Serie „Lokal & Lecker“ erscheint immer samstags und mittwochs. Diese Themen erwarten Sie in den acht Folgen bis 16. Oktober: 1. Neue Ideen für den Wochenmarkt 2. Regionales boomt – wo kaufen eigentlich Supermärkte ein? 3. Dieser Hofladen hat immer geöffnet 4. Wie Spitzenköche einkaufen 5. Honig vor der Haustür 6. Die Gemüsekiste im Abo – ein Erfahrungsbericht 7. Wertschätzung für Reste – Lebensmittelretter 8. Heimspiel – besondere lokale Spezialitäten

Die großen Supermarkt-Ketten achten bei regionalen Produkten darauf, dass die Landwirte strenge Kriterien erfüllen. Edeka Rhein-Ruhr etwa arbeitet nur mit Inhabergeführten Familienbetrieben zusammen, die bereits viele Jahre Erfahrung im Anbau von Obst und Gemüse vorweisen können – und ihre Äcker in der Region Rhein-Ruhr bewirtschaften. „Zur Zeit umfasst das Sortiment rund 300 Artikel von knapp 150 Erzeugern aus Nordrhein-Westfalen“, sagt Svenja Terveer, Sprecherin von Edeka Rhein Ruhr. Das entspreche einem Anteil von rund einem Drittel an Obst und Gemüse, das direkt aus der Region kommt.

Familie Kallen baut in Dormagen in der vierten Generation Spargel, Kartoffeln und Erdbeeren an. Der Großvater von Helena Kallen hatte die Verträge mit den Märkten einst ausgehandelt. Seit mehr als 25 Jahren arbeitet der Hof, der besonders für seinen Spargel bekannt ist, mit Rewe und Edeka zusammen. „Es ist wichtig, dass man in der Branche gut vernetzt ist, die Landwirte empfehlen einander bei den Märkten“, sagt Helena Kallen. Die Handelsgruppe Rewe erklärt, sie suche gezielt nach Betrieben, die Märkte in ihrem direkten Umfeld beliefern können. „Nicht zuletzt wegen gestiegener Produktvielfalt im Sortiment muss ein Rewe-Regional-Produzent nicht die komplette Region beliefern können“, sagt Unternehmenssprecher Thomas Bonrath. Deshalb kann es bis zu 90 verschiedene Produkte in einer Rewe-Filiale geben, die von Bauernhöfen in der Nähe kommen. Zum Sortiment gehören neben Obst und Gemüse auch Fleisch, Honig und Konserven.

Edeka hat kürzlich ein Pilotprojekt gestartet, das die Produkte noch näher an die Heimat des Kunden bringen soll. Das Sortiment ist dort nicht nur regional, sondern lokal. Die Kunden sollen in den Märkten, so Sprecherin Terveer, möglichst viel von Bauernhöfen finden, die sie kennen. Bislang gibt es das Angebot in Meerbusch, Kaarst, Korschenbroich und Willich, dort dürfen die Landwirte für das Sortiment nur im Umkreis von maximal 30 Kilometern um die Filiale produzieren.

Auch Landgard, mit mehr als 3000 Betrieben eine der größten Erzeugergenossenschaften in NRW, setzt auf regionale Produkte. „Der Anbau erfolgt besonders energiesparend und kurze Transportwege zwischen regionalem Erzeuger und dem Handel vor Ort reduzieren den CO 2 -Ausstoß, was wertvolle Ressourcen schont“, sagt Armin Rehberg, Vorstandsvorsitzender von Landgard. Damit wolle man auch die Arbeitsplätze in der Region sichern und einheimische Sorten erhalten.

Verbraucher sind für Obst und Gemüse aus der Region sensibler geworden, das spürt Familie Kallen auch im Hofladen. Dort bietet sie auch Kartoffeln und Erdbeeren an, die nicht den gängigen Marktnormen entsprechen – also zu groß oder klein sind, leicht zerdrückt oder gebrochen. Und die Kunden kaufen solche Ware gerne ein. „Erdbeeren mit Frostschaden oder Spargel, der nicht so schön aussieht, können wir hier im Laden problemlos verkaufen“, sagt Helena Kallen. „Liebhaber finden dafür schon Verwendung, aus Obst machen sie Marmelade.“