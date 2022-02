Insassen und Zuggäste wohlauf : Regionalbahn bei Plettenberg rammt Auto

Plettenberg Großes Glück für die Insassen eines Autos in Plettenberg. Ihr Fahrzeug war auf einem Bahnübergang liegengeblieben, die Regionalbahn rammte das Fahrzeug trotz eingeleiteter Notbremsung. Alle Beteiligten kamen glimpflich davon.

Die Kollision einer Regionalbahn mit einem Pkw an einem Bahnübergang ist am Samstagabend in Plettenberg (Märkischer Kreis) glimpflich ausgegangen. Das Auto ist nach Angaben der Bundespolizei beim Überqueren der Gleise ins Schleudern geraten und dann im Gefahrenbereich liegen geblieben. Die verzweifelten Versuche der beiden Pkw-Insassen und zweier hilfsbereiter Frauen, das Fahrzeug aus dem Gefahrenbereich zu schieben, blieben demzufolge erfolglos. Die Passantinnen hatten zuvor einen Notruf abgesetzt.