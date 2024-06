Landwirtschaft in NRW Regennasse Äcker – Mais, Zuckerrüben und Kartoffeln später im Boden

Auch den Erdbeeranbauern machen das nasse Wetter schaffen. Der Regen habe vielerorts Probleme durch Fruchtfäulen verursacht, aber auch eine gute Bewässerung bewirkt, sodass große Früchte geerntet werden können, meinte Karl Schulze Welberg, Anbauberater der Landwirtschaftskammer in Münster. „Es sind genug Erdbeeren in guter Qualität da.“ Juni ist die Haupterntezeit für die beliebteste Beerenfrucht. Die Ernte dauert dank verschiedener Sorten und Anbaumethoden teils bis in den Herbst.