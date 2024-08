Nach der Hitze Regen und Gewitter ziehen über NRW – A59 bei Duisburg teilweise überflutet

Am Freitag geht es mit ähnlichen Temperaturen wie am Vortag weiter. Dabei ist es größtenteils heiter, teils auch wechselnd und stark bewölkt. Ab dem Nachmittag ist etwas Regen möglich. Der Ausblick auf das Wochenende verheißt eher unbeständiges Wetter. „Es ist nicht mehr ganz so heiß, aber durchaus weiterhin warm“, so der Experte.