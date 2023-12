Niederschlagswerte 2023 könnte in NRW nassestes Jahr seit 1881 werden

Besonders nass war es nach den Beobachtungen des Wetterkundlers im Bergischen und im Sauerland sowie am nördlichen Niederrhein. So fielen in der Wetterstation Meinerzhagen im Westen des Sauerlands bis Ende November fast 1800 Liter pro Quadratmeter - bei einem langjährigen Mittel an der Station von 1361 Litern. Wesel und Dinslaken am Niederrhein verzeichneten mit 1071 Litern pro Quadratmeter fast 40 Prozent mehr Regen als im langjährigen Mittel zwischen 1991 und 2020.